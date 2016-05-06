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نيجريدو: التسجيل في ريال مدريد ' تحديا ' لي

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نيجريدو: التسجيل في ريال مدريد ' تحديا ' لي نيجريدو: التسجيل في ريال مدريد ' تحديا ' لي

قال ألفارو نيجريدو، مهاجم فالنسيا الإسباني، إن تسجيل هدف في مرمى ريال مدريد على معقله "سانتياجو برنابيو" خلال المباراة التي سيخوضها الأحد المقبل أمام الميرينجي في الليجا، يمثل تحديا بالنسبة له، مبينا "آمل أن أتمكن من مساعدة فريقي بهدف في البرنابيو".

جاءت تصريحات نيجريدو اليوم الجمعة خلال حدث دعائي شارك فيه بجانب زميليه في الفريق دييجو ألفيش وسانتي مينا، حيث اتفق اللاعبون الثلاثة على أن مواجهة الريال ستكون صعبة لأنه فريق كبير.

من جانبه أشار ألفيش إلى أن الريال "فريق قوي للغاية ويضم لاعبين يتمتعون بالمهارة ومهاجمين رائعين"، مبينا أنه من الصعب الحفاظ على شباك الفريق نظيفة أمام الملكي.

أما سانتي مينا فأعرب عن ثقته في إمكانية فوز فالنسيا على الريال في البرنابيو إذا لعب بنفس الطريقة التي قادته للفوز على البرسا بهدف لاثنين على الكامب نو في الجولة الـ33 من الليجا.

ويحتل فالنسيا المركز التاسع في الليجا برصيد 44 نقطة، بينما يحتل الريال المركز الثالث بـ84 نقطة، بفارق نقطة عن برشلونة وأتلتيكو.

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