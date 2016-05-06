جوارديولا يهاجم الجهاز الطبي من جديد.. لماذا لم يفعلوا ما فعه جهاز بايرن ميونيخ؟

(إفي): عقب مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي، الذي أقصى خلاله أتليتكو مدريد خصمه بايرن ميونيخ من البطولة، انتقد مدرب الفريق الألماني، بيب جوارديولا، بشدة الجهاز الطبي للنادي، حسبما ذكرت صحيفة (بيلد) الألمانية اليوم الجمعة.

وقال جوارديولا: "جودين تعافى وشارك في مباراة الإياب مع أتليتكو مدريد وكان أحد أسباب فوزهم. لماذا لم تتمكنوا أنتم من ذلك؟ لماذا يستغرق تعافي مصابينا دائما الكثير من الوقت؟"، في إشارة إلى مدافع النادي المدريدي، الأوروجواني دييجو جودين، الذي لم يشارك في مباراة الذهاب بسبب إصابة عضلية، ولكنه قاد دفاع الأتلتي في ميونخ.

وانضم مساعد المدير الفني، مانيل إستيارتي، لانتقادات جوارديولا للفريق الطبي، وفقا للصحيفة.

ورد أحد أعضاء الفريق الطبي للبايرن: "هذا لا يمكنك قوله. جميع اللاعبين كانوا متاحين لديك. الجميع باستثناء روبن وبادشتوبر"، موجها حديثه لجوارديولا وإسترانتي.

وتحدث بعض الحضور عن مشادة عنيفة وقصيرة حدثت عقب المباراة، إلا أن تدخل فرانك ريبيري ساهم في تهدئة الأمور، وفقا لـ(بيلد).