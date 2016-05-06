الداخلية السعودية تكشف هوية «دواعش مكة»

كشفت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الجمعة، عن هوية 4 عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي قتلوا في مداهمة أمنية في وادي نعمان بين مكة المكرمة ومحافظة الطائف.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية: “أسفرت المتابعة الميدانية والتقنية والمعلومات التحقيقية عن تحديد وكر لخلية إرهابية يقع في منطقة مكة المكرمة، حيث مداهمة ومباغتة من فيه ومحاصرتهم وتطويق المكان بشكل كامل”.

وتابع: “بادر الإرهابيون بإطلاق النار تجاه رجال الأمن الأمر الذي اقتضى الرد عليهم بالمثل وتحييد خطرهم، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم و إقدام اثنين آخرين على الانتحار بتفجير نفسيهما بواسطة أحزمة ناسفة، فيما لم يصب أحد من السكان أو من رجال الأمن”، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأوضح المتحدث أن “من بين القتلى سعيد عايض سعيد آل دعير الشهراني، الذي سبق الإعلان عن اسمه ضمن قائمة المطلوبين لعلاقته بتفجير مسجد قوات الطوارئ بمنطقة عسير ومبارك عبدالله فهاد الدوسري ومحمد سليمان الصقري العنزي وعادل عبدالله إبراهيم المجماج”.

وذكر المتحدث أن نتائج تفتيش وكر هذه الخلية أسفر عن “حزامين ناسفين وعدد 15 عبوة متفجرة بصواعق وعدد 4 رشاشات من نوع كلاشنكوف ومسدسين ومجموعة كبيرة من الذخائر والمخازن وكيسين يحتوين على بودرة الألمنيوم وقطع معدنية تستخدم لحشوة العبوات المتفجرة”.

وأضاف المتحدث، في وقت سابق، أنه وبالتزامن مع عملية مكة المكرمة، فقد داهمت قوى الأمن موقع آخر بمحافظة جدة “كانوا يتخذونه وكراً لهم ولإدارة أنشطتهم الإرهابية وقد قبض فيه على شخصين يجري التحقق من ارتباطهما بهذه الخلية وعناصرها وأنشطتها”.

وتشن القوات الأمنية السعودية حملات موسعة ضد عناصر من داعش، بعد أن شن التنظيم أكثر من هجوم في المملكة.