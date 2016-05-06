"تموين الإسكندرية" تضبط 186 كيلو من أسماك البقرة السامة

قام ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بحملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط "سعيد. ج" 51 سنة بائع أسماك، لحيازته وعرضه للبيع 186 كجم من أسماك البقرة السامة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، و"محمد. ا" 32 سنة بائع، لحيازته وعرضه للبيع 110 كجم من الزيتون الأسود بها تغير فى الخواص الطبيعية ومتحللة الأنسجة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط "حماده. م" 30 سنة صاحب محطة وقود "بدون ترخيص" لقيامه بتجميع عدد "1000" لتر من السولار المدعم بقصد بيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، و"أحمد. م" 23 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع 2900 صاروخ ألعاب نارية أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.

عبد الناصر سلامة: رموز الثقافة اعتمدوا إنكار ثوابت الدين والإلحاد.. والتطرف رد فعل لهم

>

>