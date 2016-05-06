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ضبط 411 مخالفة وتحصيل 7800 جنيه غرامات فورية خلال الحملات المرورية بمطروح

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ضبط 411 مخالفة وتحصيل 7800 جنيه غرامات فورية خلال الحملات المرورية بمطروح ضبط 411 مخالفة وتحصيل 7800 جنيه غرامات فورية خلال الحملات المرورية بمطروح
نظمت إدارة مرور مطروح، حملات مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 411 مخالفة.

وقال اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إنه تم التصالح الفورى فى 93 مخالفة بسداد غرامات فورية بإجمالى 7800 جنيه.

وأضاف مدير الأمن أنه تم التنبيه على القوات، بحسن معاملة المواطنين، مع الحرص على تطبيق القانون، للحفاظ على الانضباط بالشوارع.


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