اليوم.. محافظ الشرقية يشارك فى احتفال مولد الشيخ عبد الحليم محمود

تحتفل محافظة الشرقية، مساء اليوم، بذكرى مولد لشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق، بحضور علماء والأزهر ومشايخ الطرق الصوفية بقرية السلام مركز بلبيس.

كان اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية والشيخ أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق ووفد رفيع من مشايخ وعلماء الأزهر الشريف، واللواء محمد صالح مساعد وزير الداخلية السابق وقيادات المحافظة وأحفاد الشيخ عبد الحليم محمود قد أدوا صلاة الجمعة اليوم بمسجد الشيخ.

ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالات بعد صلاة المغرب مباشرة بحضور كوكبة كبيرة من علماء الأزهر الشريف وعلماء وزارة الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية والطرق الصوفية وأبناء العشيرة المحمدية فرع العاشر من رمضان، ويشارك فى الاحتفال بعض من علماء الأزهر الشريف ورجال الدين وسيكون هناك أناشيد وخطب دينية وأدعية إسلامية.

ويشار إلى أن الشيخ عبد الحليم محمود أحد أهم علماء الأزهر الشريف خلال القرن الماضى، والذى تبنى منهج الإسلام الوسطى، كما استطاع خلال فترة تولية مشيخة الأزهر من عام 1973 إلى 1978 استعادة مكانته ومهابته وسط العالم، وتوسع فى إنشاء المعاهد الأزهرية، فضلا عن مواقفه الشجاعة تجاة السلطة وتبنيه عددا من القضايا، وأيضا خلال تولى وزارة الأوقاف اعتنى بالمساجد وبالأخص الأثرية وقام بتجديدها منها مسجد عمرو بن العاص.

كما للشيخ أكثر من 60 مؤلفا فى التصوف والفلسفة، بعضها بالفرنسية، ومن أشهر كتبه: أوروبا والإسلام، والتوحيد الخالص أو الإسلام والعقل، وأسرار العبادات فى الإسلام، والتفكير الفلسفى فى الإسلام، والقرآن والنبى، والمدرسة الشاذلية الحديثة وإمامة أبو الحسن الشاذلى.

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