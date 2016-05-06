أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. محافظ الشرقية يشارك فى احتفال مولد الشيخ عبد الحليم محمود

Google+ Print
اليوم.. محافظ الشرقية يشارك فى احتفال مولد الشيخ عبد الحليم محمود اليوم.. محافظ الشرقية يشارك فى احتفال مولد الشيخ عبد الحليم محمود
تحتفل محافظة الشرقية، مساء اليوم، بذكرى مولد لشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق، بحضور علماء والأزهر ومشايخ الطرق الصوفية بقرية السلام مركز بلبيس.

كان اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية والشيخ أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق ووفد رفيع من مشايخ وعلماء الأزهر الشريف، واللواء محمد صالح مساعد وزير الداخلية السابق وقيادات المحافظة وأحفاد الشيخ عبد الحليم محمود قد أدوا صلاة الجمعة اليوم بمسجد الشيخ.

ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالات بعد صلاة المغرب مباشرة بحضور كوكبة كبيرة من علماء الأزهر الشريف وعلماء وزارة الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية والطرق الصوفية وأبناء العشيرة المحمدية فرع العاشر من رمضان، ويشارك فى الاحتفال بعض من علماء الأزهر الشريف ورجال الدين وسيكون هناك أناشيد وخطب دينية وأدعية إسلامية.

ويشار إلى أن الشيخ عبد الحليم محمود أحد أهم علماء الأزهر الشريف خلال القرن الماضى، والذى تبنى منهج الإسلام الوسطى، كما استطاع خلال فترة تولية مشيخة الأزهر من عام 1973 إلى 1978 استعادة مكانته ومهابته وسط العالم، وتوسع فى إنشاء المعاهد الأزهرية، فضلا عن مواقفه الشجاعة تجاة السلطة وتبنيه عددا من القضايا، وأيضا خلال تولى وزارة الأوقاف اعتنى بالمساجد وبالأخص الأثرية وقام بتجديدها منها مسجد عمرو بن العاص.

كما للشيخ أكثر من 60 مؤلفا فى التصوف والفلسفة، بعضها بالفرنسية، ومن أشهر كتبه: أوروبا والإسلام، والتوحيد الخالص أو الإسلام والعقل، وأسرار العبادات فى الإسلام، والتفكير الفلسفى فى الإسلام، والقرآن والنبى، والمدرسة الشاذلية الحديثة وإمامة أبو الحسن الشاذلى.

صحة الشرقية: التحفظ على جثنى رقيب الشرطة وشقيقه واستقرار حالة الزوجة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365