بالصور.. "أمن مطروح" تفتتح منافذ متحركة لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

افتتح اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، اليوم الجمعة، منافذ بيع متحركة إضافة لسلسلة منافذ "أمان" الثابتة، لتغطية الأماكن التى لا يوجد بها منافذ بيع للمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، تحقيقا لرؤية وزارة الداخلية بتغطية المحافظة بالكامل بفروع البيع التابعة للمديرية لمواجهة غلاء الأسعار والتخفيف عن المواطنين.

وقال مدير أمن مطروح فى تصريحات صحفية، إن ذلك يأتى فى إطار سعى وزارة الداخلية، للمساهمة فى توفير أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين من محدودى الدخل، والتأكيد على اهتمام أجهزة الدولة المعنية بتوفير جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسرة المصرية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

يذكر أن مديرية أمن مطروح، كانت قد افتتحت نهاية الصيف الماضى عددا من منافذ "أمان" بمدينة مرسى مطروح، لبيع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، استجابة لمبادرة رئيس الجمهورية بمشاركة جميع الجهات فى توفير السلع ومواجهة غلاء الأسعار.

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