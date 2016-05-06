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بعد الإقالة.. ماكليش: أشكر مرتضى منصور والزمالك وأتمنى لهم التوفيق

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بعد الإقالة.. ماكليش: أشكر مرتضى منصور والزمالك وأتمنى لهم التوفيق بعد الإقالة.. ماكليش: أشكر مرتضى منصور والزمالك وأتمنى لهم التوفيق

توجه أليكس ماكليش المدير الفني الاسكتلندي السابق لنادي الزمالك بالشكر لمرتضى منصور رئيس النادي عقب صدور قرار إقالته.

ونشر نادي الزمالك على قناته على "يوتيوب" يشكر فيه أليكس ماكليش وباقي معاونية بالجهاز الفني، مرتضى منصور رئيس النادي على الطريقة الودية التي أنهوا بها التعاقد.

وقال ماكليش: "أشكر الزمالك وأشكر مرتضى منصور، وأشكر اللاعبين وكل من عرفتهم خلال تلك الفترة في على الأوقات الرائعة التي قضيناها سويا وكنت أتمنى أن أستمر لفترة أطول".

وأضاف "الأمور انتهت بشكل ودي بيني وبين الزمالك، وأتمنى لهم التوفيق في المرحلة المقبلة، فقد كانت فترتي معهم جيدة وسيظل التأهل الإفريقي في دوري الأبطال ذكرى جيدة لي في تحدي كبير".

وأكد الزمالك في وقت سابق أن يكون أليكس ماكليش قد أصدر أي تصريحات مسيئة للزمالك، مؤكدين أنه تعهد بعدم الإدلاء بأي تصريحات حتى العودة لبلاده. "طالع التفاصيل"

وكان الزمالك قد اتفق مع أليكس ماكليش على رحيله عن الإدارة الفنية للفريق، وتعيين محمد حلمي مديرا فنيا خلفا له، مع معاونة من محمد صلاح في منصب المدرب العام وجمال عبد الحميد في منصب مدير الكرة وعبد الحليم علي في منصب المدرب المساعد وإسماعيل يوسف في منصب رئيس جهاز الكرة.

لمشاهدة تصريحات ماكليش كاملة من هنا

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فيديو اليوم السابع

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