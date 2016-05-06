خبر في الجول – الزمالك يحسم ضم مهاجم الداخلية خلال أيام

يحسم الزمالك موقفه النهائي من ضم عمرو مرعي مهاجم فريق الداخلية خلال الأيام المقبلة بعد أن دخل الطرفان في مفاوضات مكثقة الفترة الماضية.

عمرو مرعي مهاجم الداخلية والذي يبلغ من العمر 24 عاما سجل 7 أهداف في مسابقة الدوري حتى الآن.

وعلم FilGoal.com أن المفاوضات دخلت مرحلة الجدية بعد أن علم مسؤولو الزمالك أن اللاعب يمتلك شرطا جزائيا في عقده يبلغ 600 ألف جنيه يتيح له الانتقال من صفوف الداخلية بعد الموسم الأول كما رحب مرعي بالانتقال لصفوف الأبيض.

عمرو مرعي انتقل للداخلية بداية هذا الموسم قادما من وادي دجلة وقدم أداء هو الأفضل له في مسيرته إذ سجل 5 أهداف مع دجلة في 40 مباراة على مدار 3 مواسم.

وانضم مرعي لمنتخب مصر في مناسبة وحيدة مع الأمريكي بوب برادلي المدير الفني الأسبق للفراعنة وشارك كبديل أمام قطر في مباراة ودية في مارس عام 2013.