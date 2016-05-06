تقرير في الجول - 5 أسباب لتراجع مستوى المصري في الدور الثاني

حالة من عدم الاتزان و هبوط المستوى يعيشها النادي المصري في هذه الفترة من عمر مسابقة الدوري، فبعد عزيمة وإصرار وضح على أداء الفريق في الدور الأول رشحه البعض لأن يكون منافسا على المربع الذهبي، تغير وضع الفريق رأس على عقب و لم يعد بذلك الفريق الممتع الذي يقدم كرة مختلفة عن سائر فرق الدوري.

الفوز الأخير للمصري في بطولة الدوري كان بتاريخ 7 مارس أمام اتحاد الشرطة، أي أن شهرين بالتمام مرا الآن على تلك المبارا.

جماهير بورسعيد تتعجب وتضع السؤال تلو الأخر عن ما أصاب فريقها وما أسباب هذا التراجع المفاجئ و نزيف النقاط الذي قد يكلفهم التفريط في حلم التواجد ضمن المربع الذهبي لجدول الدوري.

ويستعرض FilGoal.com 5 أسباب قد تكون سببا رئيسيا في تراجع أداء المصري في النصف الثاني من الدوري.

1- حراسة المرمى

هى أزمة ليست بالجديدة على الفريق فمنذ رحيل أحمد الشناوي عن صفوف المصري في مطلع الموسم الماضي لم تتعاقد الإدارة مع حارس مرمى على نفس القدر من الكفائة.

يعاني المصري الأمرين من أخطاء حراسه التي لا تتوقف خاصة هذا الموسم حيث كلفت أخطاء حارسي المرمى رمزي صالح ومحمد فتحي الساذجة خسارة الفريق لعدد ليس بالهين من النقاط كانت كفيلة بوضع المصري في مكان أفضل بجدول الترتيب.

2- أحمد رؤوف ((خارج الخدمة))

أصبح مهاجم المصري هو الغائب الحاضر في أغلب مباريات الفريق في الدور الثاني فبعد أن كان أحد المنافسين على لقب الهداف برصيد 10 أهداف هذا الموسم فاجئ المهاجم الـ 33 عاما عشاقه بأداء باهت و صورة مختلفة عن ما ظهر به مع الفريق في بداية المسابقة.

و لعل أسباب هذا التراجع قد تكون واضحة للبعض بعد أن وقع اللاعب على عقود انتقال إلى فريق سموحة في مطلع الموسم المقبل ليكمل رؤوف ما تبقى له من مباريات مع المصري كأداء للواجب ليس أكثر _من وجهة نظر الجمهور_.

3- الوجه الأخر لفرق الدوري في الدور الثاني

مع المضي قدما في بطولة الدوري و مرور الأسابيع تتضح معالم المنافسة على قمة وقاع جدول ترتيب المسابقة و تزداد شراسة الفرق فيها.

فهناك من يطمع في حجز مكان ضمن الأربعة الكبار و البعض الأخر يتمسك بالأمل في البقاء والنجاة من دوامة والهبوط و هذا ما واجهه المصري في الدور الثاني حيث وجد صعوبة في الفوز على بعض الفرق التي فاز على عليها في الدور الأول كحرس الحدود ووادي دجلة وأسوان.

4- الثقة الزائدة.. عكس رانييري

بعد أن كان رد حسام حسن و جهازه و لاعبيه على كل فوز يحققه الفريق في الدور الأول أن المصري فريق جديد في مرحلة البناء و كل ما يسعى لتحقيقه هذا الموسم هو البقاء في الدوري ليس أكثر، تغيرت تلك النبرة في الفريق و خاصة عند اللاعبين.

ظهر على أدائهم الكثير من الثقة و التعالي ظنا منهم أن الفريق أصبح بعبع لفرق الدوري يصعب هزيمته على استاد الإسماعيلية مما أفقد الفريق كرته الجميلة و أدائه المنظم الذي اعتاد تقديمه في مطلع الموسم.

وهنا يجب المقارنة بما فعله كلاوديو رانييري المدير الفني الإيطالي لليستر سيتي، والذي أبعد لاعبيه عن الإعلام تماما وظل مصرا على أن فريقه لا ينافس على الفوز باللقب حتى الأسابيع القليلة الأخيرة من عمر المسابقة، والنتيجة كانت تتويجا تاريخيا.

5- حسام حسن وموقفه من التجديد

المدير الفني لم يحسم موقفه مع الفريق حتى الآن إما بالبقاء والتجديد مع الفريق لموسم أخر أو الرحيل بنهاية هذا الموسم.

حتى أنه لم يجتمع مع إدارة النادي حتى الآن لمناقشة الأمر بالإضافة إلى الأقاويل التي تتردد عن وجود مفاوضات بين حسام حسن والزمالك وعرض أخر لتولي المسئولية الفنية لسموحة الموسم المقبل.

وفي ظل عدم وجود إجابة بالتأكيد أو النفي من المدرب المخضرم، ربما أدى ذلك إلى تشتيت أذهان اللاعبين و تفكيرهم في مصير مديرهم الفني والذي كان سبب في تعاقد المصري مع عدد ليس بالقليل منهم.