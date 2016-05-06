ضبط مزارعين بحوزتهما 50 كيلو بانجو و250 جرام بذور بأسيوط

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط القبض على فلاحين بحوزتهما 50 كيلو بانجو، و250 جرام بذور وكمية من الذخيرة بجزيرة أولاد خشبة دائرة المركز.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللوا أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية يفيد وردود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز ديروط مفادها قيام كل من "سامح.أ" 50 سنة فلاح، و"محمود.ج" 35 سنة فلاح مقيمين شلش مركز ديروط بزراعة النباتات المخدرة والاتجار فيها، وحيازة الذخيرة بناحية جزيرة أولاد خشبة بنهر النيل دائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث المركز مدعومين بمجموعات قتالية من قوات الأمن من ضبطهما وبحوزتهما 5 أجولة تزن 50 كيلو جراما من نبات البانجو المخدر، وفدان تقريبا من زراعات البانجو مختلفة أطوار النمو والأشكال والأحجام وكمية من بذور البانجو المخدر تزن 250 جراما وكذا 115 طلقة جرينوف.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الزراعة والاتجار، وكلفت إدارة

>البحث الجنائى بتطوير مناقشتهما، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

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