أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«أمن سوهاج» يفرق العشرات من أمام قسم البلينا‎ بسبب شائعات إسلام فتاة

Google+ Print
«أمن سوهاج» يفرق العشرات من أمام قسم البلينا‎ بسبب شائعات إسلام فتاة «أمن سوهاج» يفرق العشرات من أمام قسم البلينا‎ بسبب شائعات إسلام فتاة

قسم البلينا .. أرشيفية

مراسل «ONA»

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، منذ قليل، من تفريق العشرات من أمام مركز شرطة البلينا،عقب انتشار شائعة قيام الشرطة بإلقاء القبض على فتاة مسيحية دخلت فى الإسلام.

ونفت الأجهزة الأمنية بالمحافظة تلك الشائعات، وأن الشرطة لم تلق القبض على الفتاة كما أنها غير متواجدة فى محافظة سوهاج، وأن المعلومات تفيد بتوجهها إلى محافظة القاهرة.

وكانت فتاة تدعى”روما.ج” 18 عاما وتقيم قرية بيت علام مركز جرجا اختفت منذ عدة أيام، وحررت أسرتها محضرا باختفائها وظهر مقطع للفتاة على الانترنت تعلن فيها دخولها الإسلام وأنها ستشهر إسلامها بمقر مشيخة الأزهر الشريف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية

فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية

فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم

فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد

فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية

فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية