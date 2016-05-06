«أمن سوهاج» يفرق العشرات من أمام قسم البلينا‎ بسبب شائعات إسلام فتاة

مراسل «ONA»

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، منذ قليل، من تفريق العشرات من أمام مركز شرطة البلينا،عقب انتشار شائعة قيام الشرطة بإلقاء القبض على فتاة مسيحية دخلت فى الإسلام.

ونفت الأجهزة الأمنية بالمحافظة تلك الشائعات، وأن الشرطة لم تلق القبض على الفتاة كما أنها غير متواجدة فى محافظة سوهاج، وأن المعلومات تفيد بتوجهها إلى محافظة القاهرة.

وكانت فتاة تدعى”روما.ج” 18 عاما وتقيم قرية بيت علام مركز جرجا اختفت منذ عدة أيام، وحررت أسرتها محضرا باختفائها وظهر مقطع فيديو للفتاة على الانترنت تعلن فيها دخولها الإسلام وأنها ستشهر إسلامها بمقر مشيخة الأزهر الشريف.