الكنيسة الأرثوذكسية بلندن تقيم قداسًا على روح القتيل «شريف حبيب»

أقامت الكنيسة الأرثوذكسية بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم الجمعة، قداساً على روح المهندس المصري المقتول شريف عادل حبيب ميخائيل مقار.

ترأس القداس الأنبا أنجيلوس، أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى استيفنج، بالمملكة المتحدة.

وحضر القداس، السفير المصري في لندن السفير ناصر كامل، والقنصل العام السفير علاء يوسف،وملحق الدفاع اللواء بحري نهاد شاهين،وعدد من أعضاء البعثتين الدبلوماسية والقنصلية ، الذين حرصوا على تقديم العزاء الى عادل ميخائيل، والد المهندس شريف.

كما حضر القداس، رئيس الجالية المصرية بالمملكة المتحدة،الدكتور جلال اسماعيل،إضافة إلى عدد كبير من المصريين من أقارب الفقيد،وأصدقائه.