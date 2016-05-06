أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السعودية: مقتل سعيد عايض الشهرانى المطلوب فى تفجير مسجد الطوارئ

Google+ Print
السعودية: مقتل سعيد عايض الشهرانى المطلوب فى تفجير مسجد الطوارئ السعودية: مقتل سعيد عايض الشهرانى المطلوب فى تفجير مسجد الطوارئ
أعلنت وزارة الداخلية مقتل سعيد عايض الشهرانى، المطلوب بتفجير مسجد الطوارئ بالعسير فى عملية مكة، كما تم العثور على 15 عبوة ناسفة و4 رشاشات كلاشينكوف، والعثور على حزامين ناسفين جاهزين للتفجير فى وكر الخلية بمكة، وذلك وفق ما قالت قناة العربية فى خبر عاجل.

كما أفادت قوات الأمن السعودية بمقتل محمد سليمان العنزى المطلوب فى حادث إطلاق النار فى الدالوة بالإحساء، وأيضا مقتل مبارك الدوسرى من المطلوبين فى خلية ضرما.


>شرطة مكة : استشهاد رجل أمن بعد تعرضه لاطلاق نار من مصدر مجهول

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة