السعودية: مقتل سعيد عايض الشهرانى المطلوب فى تفجير مسجد الطوارئ

أعلنت وزارة الداخلية السعودية مقتل سعيد عايض الشهرانى، المطلوب بتفجير مسجد الطوارئ بالعسير فى عملية مكة، كما تم العثور على 15 عبوة ناسفة و4 رشاشات كلاشينكوف، والعثور على حزامين ناسفين جاهزين للتفجير فى وكر الخلية بمكة، وذلك وفق ما قالت قناة العربية فى خبر عاجل.

كما أفادت قوات الأمن السعودية بمقتل محمد سليمان العنزى المطلوب فى حادث إطلاق النار فى الدالوة بالإحساء، وأيضا مقتل مبارك الدوسرى من المطلوبين فى خلية ضرما.

شرطة مكة : استشهاد رجل أمن بعد تعرضه لاطلاق نار من مصدر مجهول