بالصور.. ماراثون لمرضى زراعة القوقعة فى "قصر العينى"

انطلق صباح اليوم أول ماراثون رياضى تنظمه وحدة زراعة القوقعة بالقصر العينى برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة عبد النصير، رئيس وحدة زراعة القوقعة لزيادة التوعية المجتمعية بشأن مرضى زراعة القوقعة فى مصر

وقال الدكتور أسامة عبد النصير، رئيس وحدة زراعة القوقعة إن الهدف من الماراثون توعية المجتمع والأهل بمرض ضعف السمع وعدم القدرة على التواصل مع ذويهم والمجتمع حتى نستطيع التدخل السريع والمبكر لعلاج هؤلاء الأطفال".

وبدأ الماراثون فى تمام الثامنة صباحا فى مناطق القصر العينى والمنيل، وتلاه سباق الدراجات الذى بدأ الساعة التاسعة والنصف ابتداءً من القصر العينى حتى زهراء المعادى، ثم جرى الاحتفال مع مرضى زراعة القوقعة بساحة كلية الطب أمام قاعة المؤتمرات.

وتضمن اليوم العديد من الألعاب الجماعية وفقرات احتفالية تضمنت تكريم الفائزين فى الماراثون الخيرى.

يذكر أن وحدة زراعة القوقعة بجامعة القاهرة بدأت برنامجها العلاجى منذ حوالى 20 عاما وتجرى الجراحة لنحو مائة طفل سنويا حتى يتمكنوا من كسر جدار العزلة حولهم والانخراط فى المجتمع بصورة طبيعية.

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