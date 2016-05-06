محافظة الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات إزالة الإشغالات قبل بداية موسم الصيف

كلّف المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية جميع المسئولين بتكثيف حملات الإزالة بالأحياء والمناطق المختلفة بالإسكندرية، قبل بداية موسم الصيف، حفاظًا على هيبة الدولة وإعمالا للقانون وعودة الإسكندرية كسابق عهدها عاصمة مصر الثانية وعروس البحر الأبيض المتوسط.

وذكر بيان صادر من محافظة الإسكندرية، إلى أن إدارة إشغال الطريق بحى وسط بحملة مكبرة بطريق الكورنيش بمحطة الرمل تم خلالها إزالة الباعة الجائلين وإزالة جميع الاشغالات ، وتستمر الحملة على مدار الأيام القادمة حتى إزالة كافة الإشغالات.

وفى نطاق حى المنتزه اول قامت وحدة الازاله وإدارة اشغال الطريق بإيقاف الأعمال و التحفظ على بوابة حديدية بالعقار رقم ٧٢ بشارع القاهرة ، والتوجه نحو العقار رقم ١ بشارع القاهره لوجود أعمال تخريب بالعقار وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وشنت إدارة إشغال الطريق بحى شرق، حملة صباحية لإزالة الاشغالات بطريق ١٤ مايو وشارع ڤيكتور عمانويل وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق .

وفى نطاق حى الجمرك قامت ادارة اشغال الطريق بحملة إزالة بشارع الباب الأخضر وباب الكراستة والسبع بنات وميدان التحرير وتم التحفظ خلالها على ١ بنك سلستين مأكولات ، و ٢ لافتة خشبية، وترابيزة ستايل ، و٥ تربيزات خشبية ، وشمسية كبيرة ، وستاند مفاتيح كهرباء ، و٢ سلم خشبى مزدوج ، وعربة مشروبات استالس ، ولوحة ابلكاش ، وتم تسليم المضبوطات لشرطة المرافق فى حينة.

وفى نطاق حى ثان المنتزة تم رفع الإشغالات المخالفة والتحفظ عليها بطريق الكورنيش وشارع جمال عبد الناصر ، .بالإضافة إلى التحفظ وايقاف أعمال بناء بدون ترخيص وتحرير محضر مخالفة لعقار بشارع سليمان الفارسى ، والتحفظ على حفار من شارع ملك حفنى الجديد أمام ابراج مارسيليا .

وفى استجابة لإحدى الشكاوى الواردة للحى بوجود اعمال حفر أساسات بشارع ٦ اكتوبر رقم ٢٠ ، تم توجه حملة الإزالة والتحفظ إلى العقار وايقاف الاعمال وتغريم المالك غرامة فورية بقيمة عشره آلاف جنيها.

محافظ الإسكندرية يتفقد كشافات الإنارة بحى المنتزة ويوجه بإنهاء أعمال التطوير

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