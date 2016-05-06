إسماعيل هنية: حماس لا تريد حربا لكنها لن تسمح بتوغلات اسرائيلية فى غزة

أكد نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس اسماعيل هنية الجمعة أن حماس لا تريد حربا جديدة، لكنها لن تسمح بتوغلات إسرائيلية داخل أراضى قطاع غزة.

وقال هنية فى خطبة الجمعة فى مسجد بدير البلح فى وسط قطاع غزة "نحن، إذ لا ندعو لحرب جديدة، لكننا لن نسمح إطلاقا بهذه التغولات والتوغلات وفرض الوقائع على أهلنا وغزتنا"، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلى "يتوغل داخل أرض غزة مئة متر ومئة وخمسين مترا بحجة البحث عن انفاق".

غارة إسرائيلية جديدة على موقع لحماس فى غزة