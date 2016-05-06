نتنياهو يعقد جلسة عاجلة مع "الكابينت" لمناقشة الوضع العسكرى فى غزة

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى دعا المجلس الأمنى المصغر" الكابينت" للانعقاد فى جلسة عاجلة، اليوم الجمعة، لمناقشة مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن وزير الدفاع موشيه يعلون، ورئيس الأركان جادى ايزنكوت، ورئيس جهاز الموساد ورئيس الشاباك سيكونون ضمن الحضور فى الاجتماع.

وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع سيحدد الموقف العسكرى مع الفصائل الفلسطينية فى غزة التى تقوم بإطلاق الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية، إما التصعيد أو التهدئة.

وكانت غارات إسرائيلية قد استهدفت مواقع تابعة لحركة حماس فى غزة أمس، ولقيت سيدة فلسطينية مصرعها فى الخمسينيات من عمرها بمدينة رفح الفلسطينية.

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