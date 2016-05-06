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مدير مستشفى بركة السبع يتهم عاملا بسب وقذف طبيب استبقال بالمنوفية

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مدير مستشفى بركة السبع يتهم عاملا بسب وقذف طبيب استبقال بالمنوفية مدير مستشفى بركة السبع يتهم عاملا بسب وقذف طبيب استبقال بالمنوفية
حرر مدير مستشفى بركة السبع المركزى بمحافظة المنوفية، بلاغا اتهم فيه عاملا بالتعدى بالسب والقذف ومحاولة التعدى بالضرب على طبيب الاستقبال بالمستشفى، أثناء قيامه بمباشرة مهام عمله بالكشف على نجله، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد أحمد خليفة، رئيس مباحث مركز بركة السبع، يفيد قيام الدكتور على الجويلى، مدير مستشفى بركة السبع المركزى بمحافظة المنوفية، بتحرير بلاغ اتهم فيه محمد عثمان عامل بالتعدى بالسب والقذف ومحاولة التعدى بالضرب على الدكتور محمد عاطف أبو النور طبيب الاستقبال بالمستشفى أثناء قيامه بمباشرة مهام عمله بالكشف على نجله محمد محمد عثمان 3 سنوات بحجة أنه تاخر بالكشف عليه.


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