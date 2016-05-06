نيابة أوسيم تعاين حريق شونة القمح بأوسيم لتقدير الخسائر

وصل منذ قليل فريق من نيابة أوسيم لإجراء المعاينة وتقدير خسائر حريق شونة بمنطقة البراجيل التابعة لدائرة قسم أوسيم، كما يستمع رجال المباحث للأهالى للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بشونة قمح بأوسيم، وعلى الفور أمر اللواء مجدى الشلقانى مدير الإدارة، بانتقال العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء الفريق المرافق له، وبصحبتهم 4 سيارات إطفاء، لمحاولة السيطرة على الحريق.

10 سيارات إطفاء تسيطر على حريق "شونة قمح" فى أوسيم بالجيزة

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