أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

توقيف سفينة تنزانية بالسويس للاشتباه فى وجود مخدرات على متنها

Google+ Print
توقيف سفينة تنزانية بالسويس للاشتباه فى وجود مخدرات على متنها توقيف سفينة تنزانية بالسويس للاشتباه فى وجود مخدرات على متنها
قال عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لموانئ البحر الأحمر، قامت القوات البحرية بالسويس بتوقيف سفينة ترفع علم تنزانيا تسمى "هيبو" تحمل بطاطين بسبب الاشتباه بها.

وأكد عبد الرحيم مصطفى، أنه تم توقيفها للاشتباه فى السفينة خلال تواجدها أمام رصيف شركة سوميد للبترول، وتم إرغامها إلى الدخول لميناء السخنة بالسويس على رصيف البضائع.

وأكد المتحدث الإعلامى لموانئ البحر الأحمر أنه جار تفتيش السفينة بمعرفة القوات البحرية وجهات أمنية أخرى ويتم استخدام الكلاب البوليسية وأجهزة للتفتيش، موضحا أن الطاقم بالسفينة باكستانى ومعهم فرد واحد تنزانى ومشتبه فى وجود مخدرات على متنها.

وقال مصدر أمنى، إنه إلى الآن الأمر مجرد اشتباه وجار تفتيش السفينة بمعرفة الجهات الأمنية.


>موانئ البحر الأحمر: "البيئة" ستحدد قيمة الغرامة المفروضة على سفينة بنما
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365