توقيف سفينة تنزانية بالسويس للاشتباه فى وجود مخدرات على متنها

قال عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لموانئ البحر الأحمر، قامت القوات البحرية بالسويس بتوقيف سفينة ترفع علم تنزانيا تسمى "هيبو" تحمل بطاطين بسبب الاشتباه بها.

وأكد عبد الرحيم مصطفى، أنه تم توقيفها للاشتباه فى السفينة خلال تواجدها أمام رصيف شركة سوميد للبترول، وتم إرغامها إلى الدخول لميناء السخنة بالسويس على رصيف البضائع.

وأكد المتحدث الإعلامى لموانئ البحر الأحمر أنه جار تفتيش السفينة بمعرفة القوات البحرية وجهات أمنية أخرى ويتم استخدام الكلاب البوليسية وأجهزة للتفتيش، موضحا أن الطاقم بالسفينة باكستانى ومعهم فرد واحد تنزانى ومشتبه فى وجود مخدرات على متنها.

وقال مصدر أمنى، إنه إلى الآن الأمر مجرد اشتباه وجار تفتيش السفينة بمعرفة الجهات الأمنية.

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