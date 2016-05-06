كوريا الشمالية تهدد بتعزيز «الردع النووي» لمواجهة «العدوان الأمريكي»

حذرت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، بأنها ستعزز قدرتها للردع النووي طالما أن الولايات المتحدة تحافظ على سياستها العدوانية الحالية تجاه الدولة الشيوعية.

وأوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه في بيان صادر عن لجنة إعادة التوحيد السلمي لكوريا – الذي يتعامل مع العلاقات بين الكوريتين – أدعت بيونج يانج أن واشنطن قدمت السبب لتحريك الأزمة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وجاء تصريح اللجنة – في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية – في الوقت الذي افتتحت فيه كوريا الشمالية في العاصمة المؤتمر النادر لحزب العمال الحاكم.

ويعتبر إدعاء اللجنة الأخير هو ذات الموقف الذي حافظت عليه كوريا الشمالية منذ أن أعلنت عن وضعها كدولة مسلحة نوويا، ومع ذلك فإن بقية دول العالم، أوضحت بجلاء أنها لن تقبل كوريا الشمالية كدولة نووية، وحثتها على التخلي عن جهودها في هذا الخصوص، وقال البيان إنه مع امتلاك كوريا الشمالية بالفعل للقنبلة الهيدروجينية، فإن وضعها كقوة نووية سيبقى بدون تغيير.