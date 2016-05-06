قوات الأمن تتدخل لإبعاد تظاهر "المواطنون الشرفاء" عن سلالم نقابة الصحفيين

تدخلت قوات الأمن المتواجدة بشارع عبد الخالق ثروت، اليوم، الجمعة، لإبعاد المواطنين الشرفاء، عن سلالم نقابة الصحفيين بعد تظاهرهم عليها وتوجيه السباب والشتائم للمتواجدين داخل المبنى.

ونقل المواطنون الشرفاء، تظاهرهم على الرصيف الموازى لسلالم النقابة، فيما وضعت قوات الأمن العديد من الحواجز الحديدية أمامهم تجنبا لعدم تظاهرهم على سلالم النقابة.

مجلس "الصحفيين" يعقد اجتماعا غدا مع أعضائه النواب لتنفيذ قرارات "العمومية"

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