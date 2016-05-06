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وزير الإسكان يصدر قرارى إزالة إدارية للمخالفات والتعديات بمدينة العبور

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وزير الإسكان يصدر قرارى إزالة إدارية للمخالفات والتعديات بمدينة العبور وزير الإسكان يصدر قرارى إزالة إدارية للمخالفات والتعديات بمدينة العبور
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارى إزالة إدارية للمخالفات والتعديات بمدينة العبور.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، فى بيان له على ضرورة تنفيذ القانون على المخالفات والتعديات المختلفة بالمدن الجديدة، وأن الوزارة تعمل على الحفاظ على المظهر الجمالى والطابع العمرانى بالمدن الجديدة، ومنع أى مخالفات جديدة.

من جانبه أكد المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، أن وزير الإسكان أصدر قرار إزالة إداري لمخالفات البناء الواقعة على قطعة الأرض رقم (17) بلوك 15101، بالحى السابع بمدينة العبور، والمتمثلة فى قيام صاحب القطعة ببناء دور ثان فوق الأرضى، وذلك بدون ترخيص، وبالمخالفة للترخيص الصادر للعقار.

كما أصدر الوزير قرار إزالة إدارى لمخالفات البناء الواقعة على قطعة الأرض رقم (5) بلوك 25017، بالحى الترفيهى بمدينة العبور، والمتمثلة فى قيام صاحب القطعة ببناء سور داخل القطعة بغرض تقسيمها إلى قطعتين، وكذا إنشاء مبنى مكون من (بدروم + أرضى) هيكل خرسانى، وذلك بدون ترخيص، وبالمخالفة للترخيص الصادر للعقار.

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