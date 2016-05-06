الأحد.. مؤتمر لـ"جبهة تصحيح المسار" لإعلان سحب الثقة من مجلس نقابة الصحفيين

تعقد جبهة تصحيح المسار، مؤتمرها الأول، بعد غد، الأحد، بقاعة محمد حسنين هيكل بمبنى الأهرام الرئيسى، وذلك فى تمام الواحدة ظهرا، حيث يتم تقديم مؤسسى الجبهة من شيوخ وشباب المهنة، وذلك لعرض رؤيتهم للطريق التصادمى المتصاعد الذى انتهجه أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المؤتمنون من قبل الجمعية العمومية.

وأعلنت الجبهة فى بيان صادر عنها اليوم، الجمعة، عن الخطوات التنفيذية التى ستتخذها الجبهة من أجل سحب الثقة من مجلس النقابة فى أقرب وقت ممكن، وإجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد لنقابة لها تاريخ من النضال الوطنى.

وأضافت الجبهة، أن المؤتمر يتضمن الحفاظ على وحدة الكيان النقابى وتطوير العمل المهنى والخدمى بما يحقق طموحات شباب الصحفيين وشيوخهم، وهى أدوار تراجعت تماما أمام إصرار عدد من أعضاء المجلس على الانحراف به عن مساره المنوط به.

وشددت الجبهة على أن الأمر لم يعد مقبولا بعد الإصرار على توجيه الرأى العام والتدليس عليه بمصطلحات غير حقيقية كالادعاء بعقد جمعية عمومية، لم ولن يمكن لهذا المجلس أن يعقدها.

مجلس "الصحفيين" يعقد اجتماعا غدا مع أعضائه النواب لتنفيذ قرارات "العمومية"

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