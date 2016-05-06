التايمز: أزمة اقتحام النقابة أصعب تحدٍ يواجه النظام فى مصر

سلطت صحيفة التايمز البريطانية، الضوء على أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، ووصفتها بأنها أصعب تحدٍ يواجه النظام فى مصر منذ انتخاب الرئيس السيسى.

وأشارت الصحيفة فى تقرير لمراسلتها بالقاهرة بيل ترو، إلى أن الاحتجاجات جاءت بعد سلسلة من التجمعات المعارضة للحكومة، بسبب قرار النظام إعادة جزيرتى تيران وصنافير فى البحر الأحمر للسعودية، التى قالت إنها أكبر داعم مالى لمصر.

وأضافت الصحيفة، بحسب مقتطفات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على صحفيين وجهت إليهما اتهامات بالتحريض على الاحتجاجات، بعد اقتحامها مقر نقابة الصحفيين، لأول مرة فى تاريخ النقابة التى تأسست منذ 75 عاما.

وقالت التايمز إن هذه هى المرة الأولى التى يتعرض فيها السيسى وحكومته إلى احتجاجات من صفوف الموالين للحكومة، منذ وصوله إلى الحكم عام 2014.

ونقلت التايمز عن منظمة حماية الصحفيين، أن مصر اليوم من أكثر بلدان العالم سجنا للصحفيين مع الصين، إذ يوجد بها 29 صحفيا خلف القضبان.

المواطنون الشرفاء يحتلون سلالم نقابة الصحفيين