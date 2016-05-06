تحت شعار «هنغيرها حجر وبشر».. ندوة لتطوير العشوائيات بإعلام القاهرة

نظم عدد من طلاب الفرقة الرابعة بقسم العلاقات العامة والإعلان، بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ندوة بهدف تطوير العشوائيات، بقاعة المؤتمرات بالكلية، وذلك في إطار مشروع تخرجهم.

> وقالت الطالبة مريم الأعصر الطالبة بالفرقة الرابعة، إن هدف الندوة التي أقيمت أمس الخميس، هو الدعوة لتطوير مشروع مجرى العيون، بالإضافة إلى الاهتمام بالعشوائيات المنتشرة في أنحاء البلاد.

> وأشارت مريم إلى أن المشروع سيأتي تحت شعار “هنغيرها بشر وحجر”، وموضحةً أن التطوير يجب أن يشمل تغيير سلوكيات البشر بجانب تطوير العشوائيات، فكلا العنصرين مكملان لبعضهما البعض.

وذكرت مريم أن مشروع التخرج الذي يضم معها مجموعة مكونة من 12 فتاة، تخطى هدفه الرئيسي وهو النجاح من الكلية، وأصبح يهدف لتطوير بعض المناطق وتسليط الضوء عليها، للفت نظر الحكومة والجهات المعنية بذلك، مشددة على أن تلك هي البداية فقط، للقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة لسكان تلك المناطق.

وقالت ميرنا رزق إحدى القائمات على المشروع، أن نهضة مصر لن تتحقق إلا بتوحد شعب مصر بما فيهم سكان العشوائيات، مؤكدًا أن النهضة تأتى بالعمل والجهد وليس التكاسل والاتكال، كما أن حل العشوائيات في مصر يتلخص فى بناء الدولة لمبانى جديدة.

يذكر أن مشروع التخرج، يشارك به 12 طالبة هم، مريم الأعصر وميريام أمجد ورانيا عبدالوهاب وسيلفيا وجيه ومنى أحمد وميرنا أحمد وحليمة عبدالعال ونورهان كمال وإنجي ناصر وشروق زكريا ورنا عزت وندى جمال.