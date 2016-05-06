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«الكرملين»: مفاوضات تثبيت إنتاج النفط يجب أن تبدأ من جديد

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«الكرملين»: مفاوضات تثبيت إنتاج النفط يجب أن تبدأ من جديد «الكرملين»: مفاوضات تثبيت إنتاج النفط يجب أن تبدأ من جديد

ارشيفية

قال متحدث باسم الكرملين، اليوم الجمعة، إن المفاوضات بين كبار منتجي النفط بخصوص كبح الإنتاج من أجل تعزيز الخام المتدنية يجب أن تبدأ من الصفر بشكل عام.

وفشل كبار منتجي النفط في العالم ومن بينهم روسيا والسعودية في التوصل لاتفاق على تجميد مقترح لمستويات الإنتاج أثناء اجتماعهم في الدوحة الشهر الماضي.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين “بالطبع هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تبدأ من الصفر بعد فشل هذه العملية في الآونة الأخيرة”.

وأضاف “المسؤولون الروس وخصوصًا وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، أكدا أكثر من مرة على أن الكرة ليست في ملعبنا بل في ملعب شركائنا”.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود.

وقال بيسكوف إنه قد يتم مناقشة الوضع في أسواق النفط العالمية لكن ليس من المتوقع اتفاق البلدين على “تجميد” مستويات إنتاج النفط. وأضاف “إنها عملية جماعية معقدة”.

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أونا

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