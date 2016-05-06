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الجيش السوري ينفي استهدافه مخيما للنازحين في ريف إدلب

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الجيش السوري ينفي استهدافه مخيما للنازحين في ريف إدلب الجيش السوري ينفي استهدافه مخيما للنازحين في ريف إدلب

ارشيفية

نفت القيادة العامة للجيش السوري، اليوم الجمعة، قيام سلاح الجو التابع لها باستهداف مخيم للنازحين في ريف إدلب.

وأكدت القيادة العامة في بيان لها بثته وكالة الانباء السورية أنه “لا صحة للأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام المغرضة حول استهداف سلاح الجو السوري مخيماً للنازحين في ريف إدلب”.

وأضافت القيادة أنها لديها معلومات مؤكدة بأن “بعض المجموعات الإرهابية بدأت في الآونة الأخيرة وبتوجيه من جهات خارجية معروفة بضرب أهداف مدنية بشكل متعمد لإيقاع أكبر عدد من الخسائر في صفوف المدنيين واتهام الجيش السوري”.

وأشارت إلى أن استهداف الإرهابيين لأهداف مدنية هو محاولة “لصرف الأنظار عن الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية بحق الشعب السوري واستخدام تلك الأعمال كورقة ضغط في المسار السياسي والتغطية على حالة التخبط والإحباط والفشل نتيجة الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب”.

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