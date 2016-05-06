10 فوائد صحية للصلاة أبرزها التخلص من الطاقة السلبية بجسمك

تمثل الصلاة غذاء روحيا عميقا لكنها كذلك ذات فوائد صحية عديدة، ففى الصلاة هناك تنوُّع دائم للحركات، القيام، الركوع، السجود، الاعتدال وهى حركات مثالية تتواءم مع أحدث نظرية فى التمرينات السويدية، وفى هذا التقرير نذكر الفوائد الصحية للصلاة:

1- ثبت علميا أن التمارين الرياضية لا تتحقق فائدتها القصوى إلا إذا كانت على مدار اليوم وهو ما تحققه الصلاة بالحركات النموذجية فيها

>2-تحرك حركات الركوع والسجود كل عضلات الجسم حتى تلك العضلات المتصلة بالأصابع

>3-تمتص حركة السجود الطاقة السلبية الموجود فى الجسم

>4-فى حركة السجود تمتلئ الشرايين بالدم

>5-الصلاة تحرك جميع العضلات القابضة والباسطة

>6- الصلاة تحرك المفاصل الفقرية أثناء الركوع وهى ما يقى خطر أمراض الظهر وأشهرها الأمراض المتعلقة بالفقرات

>7-الركوع والسجود يعطيان مهارة فائقة للعمود الفقرى

>8- خفض ورفع الرأس أثناء الصلاة يمنح شرايين الدماغ مرونة ما يقى الإنسان من تصلب الشرايين

>9- الحركات المتوالية للرأس تقى الإنسان خطر الإصابة بأنواع الصداع

>10 –قبل الصلاة يتوضأ الإنسان والماء له أثر طيب على كافة المستويات.. كما يمنح وجه الإنسان إشراقا ونورا

- فوائد الصلاة الصحية لا تعد ولا تحصى.. تنشط عقلك وبتزود تركيزك.. فرصة للتمتع بالاتزان والتخلص من التوتر والاكتئاب.. حركاتها تقوى عظامك ومفاصلك.. والخشوع خلالها يمنحك الراحة والطمأنينة والسلام الداخلى

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