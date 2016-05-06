"طفلان شمسيان" يحيران الأطباء فى باكستان

يحاول أطباء فى باكستان كشف لغز طفلين يطلق عليهما حاليا لقب "الطفلين الشمسيين"، أحدهما فى التاسعة والآخر فى الثالثة عشر من العمر، طبيعيان أثناء النهار، ولكن بمجرد أن تغيب الشمس يدخل كل منهما فى غيبوبة، فلا يتحركان ولا يتكلمان.

فى هذا السياق، قال جاويد أكرم، أستاذ الطب فى المعهد الباكستانى للعلوم الطبية، لـ"أسوشيتدبرس"، إنه لا يعرف سبب هذه الأعراض، ويخضع الطفلان حاليا لفحوص طبية مكثفة فى العاصمة إسلام أباد، وأرسلت عينات من دم كل منهما إلى خبراء بالخارج لمزيد من الفحص.

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