سيميوني: التاريخ سيذكر ما نفعله هذه الأيام

(إفي): قال الارجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد اليوم إن "ما يفعله فريقه الذي يتقاسم صدارة الليجا مع برشلونة وتأهل لمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، "سيسجله التاريخ".

وقال سيميوني في تصريحات مع إذاعة (لا ريد): "ما نفعله سيسجله التاريخ لأننا نثبت لكثيرين في العالم إننا نستطيع. برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ هم الأفضل، ولكن احترسوا لأننا هنا".

وأضاف "لقد تربينا على رؤية (دييجو) مارادونا مع نابولي يقاتل ضد ميلان ويوفنتوس. شئت أم أبيت، لا بد أن يحتفظ (التاريخ) بشيء من هذه القصة".

وأكد أن "الهدف ليس بلوغ النهائي في حد ذاته ولكن الفوز به، وللوصول في حالة جيدة لتلك اللحظة عليك الاستمرار في العمل الجيد يوما بيوم. إذا ركزت فقط في يوم 28 مايو فبالتأكيد لن تصل بأفضل حالة".

واعتبر المدرب الارجنتيني أن فريقه وريال مدريد سيخوضان المباراة النهائية وهما "متكافئين في الظروف" لأنهما "يعرفان بعضهما البعض".

وقال "علينا القيام بعملنا. علينا الفوز بالمباراتين المتبقيتين لنا (في الليجا) ونحن سنستعد لذلك، والأمر ليس سهلا".

وأضاف "نحن ننافس هذا الموسم على الليجا مع برشلونة وريال مدريد، ونحن أيضا في نهائي التشامبيونز ليج مع ريال مدريد. الأمر كما لو كنا سنلعب اثنين من نهائي التشامبيونز".

وأكد سيميوني "سعادته" مع أتليتكو مدريد، ولكنه أشار إلى انه يتطلع لقيادة منتخب الأرجنتين، والإنتر ولاتسيو في ايطاليا.

وبسؤاله عن علاقته بقائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، قال إنه يشعر بـ"إعجاب شديد" تجاه مهاجم برشلونة.

وقال "إنه الأفضل في العالم. دائما ما نتحدث ونحيي بعضنا البعض. تربطنا علاقة عادية وكذلك مع (خافيير) ماسكيرانو".