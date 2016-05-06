إصابة جديدة لتشامبرلين تبعده عن اليورو رسميا

أعلن أرسين فينجر المدير الفني الفرنسي لنادي أرسنال الإنجليزي غياب لاعب فريقه أوكس تشامبرلين عن بطولة أمم أوروبا المقبلة للإصابة رسميا.

وقال أرسين فينجر في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم الجمعة: "تشامبرلين تعرض لإصابة جديدة في الركبة، وبالتالي فإنه سيغيب رسميا عن منتخب إنجلترا في بطولة أمم أوروبا المقبلة".

وأضاف "أشعر بخيبة أمل كبيرة له لأنه حاول جاهدا في الفترة الأخيرة أن يستعيد لياقتاه البدنية والمساهمة في المباريات".

فينجر أتبع "من المتوقع غياب تشامبرلين عن الملاعب لفترة تتراوح بين شهر ونصف أو شهرين، وهو أمر محزن للغاية بعد أن كاد أن يستعيد لياقته بشكل كامل".

ويلتقي أرسنال مع نظيره مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري.