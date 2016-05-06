ضبط 12 شخصا بحوزتهم أسلحة غير مرخصة في أسيوط

مراسل «ONA»

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط، اليوم الجمعة، من ضبط 12 شخصًا من حائزى الأسلحة غير المرخصة، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة.

وكان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن الحملات الأمنية من ضبط “ع.م.ث” فلاح مقيم العزبة دائرة مركز منفلوط بحوزته بندقية آلية، و”س.ع.ع” فلاح مقيم بنى حسين دائرة مركز أسيوط، بحوزته بندقية آلية، و”إ.ج.م” حاصل على دبلوم مقيم بندر القوصية دائرة مركز القوصية بحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع، و”ع.م.ح” فلاح مقيم المطيعة دائرة مركز أسيوط بحوزته بندقية خرطوش تركية الصنع، و”إ.ع.ع” طالب مقيم بندر صدفا دائرة مركز صدفا بحوزته بندقية خرطوش محلية الصنع، و”ط.م.ع” مدرس مقيم المشايعة بحرى دائرة مركز الغنايم بحوزته بندقية خرطوش محلية الصنع، و”ع.ع.ث” فلاح مقيم العونة دائرة مركز ساحل سليم بحوزته بندقية خرطوش تركية الصنع.

كما تم ضبط كل من “م.ع.ف” حاصل على دبلوم مقيم التحويلة دائرة مركز ديروط بحوزته فرد خرطوش محلى الصنع، و”م.م.م” حاصل على ليسانس حقوق مقيم النخيلة مركز أبوتيج، بحوزته فرد رصاص محلى الصنع، و”أ.ع.و” عامل مقيم بندر أبوتيج دائرة قسم أبوتيج بحوزته فرد خرطوش محلى الصنع، و”س.أ.س” فلاح، و”م.ج.ع” فلاح مقيمان شلش دائرة مركز ديروط. بحوزتهم 115 طلقة جرينوف”.