أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مؤمن زكريا: المنافسة على لقب الهداف لا تعنيني.. وهذا سر احتفالي مع متعب بالهدف

Google+ Print
مؤمن زكريا: المنافسة على لقب الهداف لا تعنيني.. وهذا سر احتفالي مع متعب بالهدف مؤمن زكريا: المنافسة على لقب الهداف لا تعنيني.. وهذا سر احتفالي مع متعب بالهدف

أبدى مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي سعادته الغامرة بالهدفين الذين سجلهما لفريقه في شباك حرس الحدود خلال المباراة السابقة ببطولة الدوري.

وقال زكريا في تصريحات للصحفيين: "سعيد بالهدفين وبلوغي عدد 10 أهداف في بطولة الدوري إلى الآن حيث أعتبر ذلك إنجازا، لكن سعادتي الأكبر هي أنني لمست فرحت زملائي حين سجلت الهدفين".

وأضاف "تسجيلي للأهداف يكون بفضل زملائي ومجهودهم لمساعدتي، ولكن مع ذلك فأنا لا أشغل بالي بالمنافسة على لقب هداف الدوري لأن الأمر في النهاية توفيق من الله".

زكريا أتبع "عماد متعب كان يجري عملية الإحماء خلف المرمى حين سجلت الهدف الثالث، وذهبت للاحتفال معه لكي أؤكد على دور جميع اللاعبين في الفريق سواء من يشتركون بصفة أساسية أو لا".

وأتم "إشادة مارتن يول والجهاز الفني بي تزيدني ثقة وإصرار على مواصلة المشوار، لأسهم في إحراز لقب الدوري لهذا الموسم".

وكان مؤمن زكريا قد سجل هدفين في فوز الأهلي على حرس الحدود بأربعة أهداف مقابل لا شئ، ضمن مباريات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع