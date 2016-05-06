مؤمن زكريا: المنافسة على لقب الهداف لا تعنيني.. وهذا سر احتفالي مع متعب بالهدف

أبدى مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي سعادته الغامرة بالهدفين الذين سجلهما لفريقه في شباك حرس الحدود خلال المباراة السابقة ببطولة الدوري.

وقال زكريا في تصريحات للصحفيين: "سعيد بالهدفين وبلوغي عدد 10 أهداف في بطولة الدوري إلى الآن حيث أعتبر ذلك إنجازا، لكن سعادتي الأكبر هي أنني لمست فرحت زملائي حين سجلت الهدفين".

وأضاف "تسجيلي للأهداف يكون بفضل زملائي ومجهودهم لمساعدتي، ولكن مع ذلك فأنا لا أشغل بالي بالمنافسة على لقب هداف الدوري لأن الأمر في النهاية توفيق من الله".

زكريا أتبع "عماد متعب كان يجري عملية الإحماء خلف المرمى حين سجلت الهدف الثالث، وذهبت للاحتفال معه لكي أؤكد على دور جميع اللاعبين في الفريق سواء من يشتركون بصفة أساسية أو لا".

وأتم "إشادة مارتن يول والجهاز الفني بي تزيدني ثقة وإصرار على مواصلة المشوار، لأسهم في إحراز لقب الدوري لهذا الموسم".

وكان مؤمن زكريا قد سجل هدفين في فوز الأهلي على حرس الحدود بأربعة أهداف مقابل لا شئ، ضمن مباريات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري.