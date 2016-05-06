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الأهلي: نملك البدائل لتعويض غياب غالي.. والشيخ يخرج من معسكر الفريق للعلاج

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الأهلي: نملك البدائل لتعويض غياب غالي.. والشيخ يخرج من معسكر الفريق للعلاج الأهلي: نملك البدائل لتعويض غياب غالي.. والشيخ يخرج من معسكر الفريق للعلاج

أكد أسامة عرابي مدرب عام النادي الأهلي أن الفريق يملك العديد من اللاعبين القادرين على تعويض غياب حسام غالي قائد الفريق الغائب عن المباراة المقبلة بداعي الإيقاف.

حسام غالي تلقى بطاقة حمراء في شوط الثوني من مباراة الأهلي أمام حرس الحدود في بطولة الدوري.

وقال أسامة عرابي في تصريحات للصحفيين صباح اليوم الجمعة: "حسام غالي يعد أحد العناصر الأساسية التي تؤثر في مستوى الفريق، ولكننا نملك العديد من البدائل لتعويضه".

وأضاف "نملك حسام عاشور - أحمد فتحي وعمرو السولية، والثلاثي يمكنهم القيام بدور حسام غالي أمام وادي دجلة".

عرابي أتبع "الفريق يملك 27 لاعبا على مستوى عالي ومميز، ومشاركة عمرو السولية وأحمد الشيخ أمام حرس الحدود تؤكد أن كل من سيقاتل داخل الملعب في التدريبات سيكون له دورا في المباريات".

وأتم "أحمد الشيخ يعاني نزلة برد شديدة بعد مباراة الحدود، ولذلك فضلنا خروجه من معسكر الإسكندرية وخلوده للراحة حتى يشفى سريعا ويعود لنا في أقرب وقت".

ويلتقي الأهلي مع وادي دجلة يوم غدا السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري.

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