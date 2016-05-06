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الكرملين يدعو إلى دعم الهدنة في سوريا ومحاربة الإرهاب

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الكرملين يدعو إلى دعم الهدنة في سوريا ومحاربة الإرهاب الكرملين يدعو إلى دعم الهدنة في سوريا ومحاربة الإرهاب

ارشيفية

دعا الكرملين، اليوم الجمعة، إلى دعم الهدنة في سوريا، مؤكدًا أن خطوات القوات الجوية الروسية المتبقية في هذا البلد تأخذ في الاعتبار ضرورة الحفاظ على الهدنة.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قوله تعليقا على أنباء أشارت إلى احتمال مشاركة القوات الروسية في قصف مخيم للنازحين في محافظة إدلب “تتبنى روسيا والقوات الجوية الروسية في سوريا موقفا مسؤولا للغاية لكي لا تضر بأجواء الهدنة الهشة “.

وأضاف أن بلاده أكدت أكثر من مرة، وتدعو غيرها من الدول إلى أن تشاطر مثل هذا الموقف الحذر والمسؤول تجاه الهدنة في سوريا .

وأكد بيسكوف أن الجانب الروسي على اتصال دائم بالقيادة السورية بشأن موضوع الهدنة.

وأفادت تقارير إعلامية في وقت سابق بأن 30 شخصًا قتلوا وأصيب أكثر من 80 آخرين نتيجة تعرض مخيم للنازحين لضربة جوية في محافظة إدلب أمس .

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