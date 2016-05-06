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12 ألف طن بضائع عامة تغادر ميناء الأدبية

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12 ألف طن بضائع عامة تغادر ميناء الأدبية 12 ألف طن بضائع عامة تغادر ميناء الأدبية
قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر أن ميناء الأدبية يستعد اليوم، الجمعة، لاستقبال السفينة نهاد إم قادمة من جيبوتى لشحن 32 ألف طن فوسفات كما تغادر السفينة أو إم اورديوم وعلى متنها 12 ألف طن بضائع عامة داخل حاويات متجهة إلى ميناء السخنة لاستكمال الشحن.

وأضاف مصطفى، أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال العبارة أمانة وعلى متنها 157 راكب و42 شاحنة و46 سيارة وتغادر العبارة مسرة وعلى متنها 477 راكب و12 سيارة و1 شاحنة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 29 شاحنة و9 راكب والسفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 48 شاحنة والسفينة الحرية وعلى متنها 30 شاحنة و3 راكب.

وأشار عبد الرحيم مصطفى، يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 273 راكب منهم 45 معتمر و1 باص عمرة و30 براد و12 تريلا و4 سيارة و2 باص جيت.
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