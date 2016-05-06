القبض على 3 عاطلين بعد إطلاقهم النار فى الخليفة وإصابة شخص

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الخليفة، بلاغا من كلا من "عمرو أ ح " 41 سنة ، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وتبين أنه مصاب برش خرطوش بالكتف الأيمن، و"مصطفى م ا " 28 سنة، صاحب محل ملابس.
وأفاد المبلغين أن كل من "نادر ص ا " 19 سنة ، عاطل ، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرهم 1260 لسنة 2015م الخليفة " سلاح نارى " ، و"محمد ي ي " 25 سنة، عاطل، وشهرته " حمبولا " ، والسابق اتهامه فى 3 قضايا اخرهم 1183 لسنة 2015م الخليفة " مخدرات " ، و"احمد ص ا " 32 سنة، عاطل، بالتعدى عليهما، وإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم أحدثت إصابة المجنى عليه الأول، وتلفيات بالمحل ملك الثانى .
على الفور، تم إعداد الأكمنة، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهم، وبحوزة الأول سلاح نارى " بندقية خرطوش عيار 12 مم ، و10 طلقات من ذات العيار " ، و 300 قرص مخدر ، ومبلغ 2000 جنيه، وبحوزة الثانى سلاح نارى" فرد خرطوش عيار 12 مم " ، وبحوزة الثالث سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12 مم ".
بمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
>سقوط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة وقنبلة مسيلة للدموع بالبساتين