القبض على 3 عاطلين بعد إطلاقهم النار فى الخليفة وإصابة شخص

تمكن رجال مباحث الخليفة، من القبض على 3 عاطلين، عقب قيامهم بإطلاق أعيرة نارية والتسبب فى إصابة شخص، وإحداث تلفيات بمحل ملك آخر، تم ضبط الأسلحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وإحالة المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الخليفة، بلاغا من كلا من "عمرو أ ح " 41 سنة ، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وتبين أنه مصاب برش خرطوش بالكتف الأيمن، و"مصطفى م ا " 28 سنة، صاحب محل ملابس.

وأفاد المبلغين أن كل من "نادر ص ا " 19 سنة ، عاطل ، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرهم 1260 لسنة 2015م الخليفة " سلاح نارى " ، و"محمد ي ي " 25 سنة، عاطل، وشهرته " حمبولا " ، والسابق اتهامه فى 3 قضايا اخرهم 1183 لسنة 2015م الخليفة " مخدرات " ، و"احمد ص ا " 32 سنة، عاطل، بالتعدى عليهما، وإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم أحدثت إصابة المجنى عليه الأول، وتلفيات بالمحل ملك الثانى .

على الفور، تم إعداد الأكمنة، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهم، وبحوزة الأول سلاح نارى " بندقية خرطوش عيار 12 مم ، و10 طلقات من ذات العيار " ، و 300 قرص مخدر ، ومبلغ 2000 جنيه، وبحوزة الثانى سلاح نارى" فرد خرطوش عيار 12 مم " ، وبحوزة الثالث سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12 مم ".

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

سقوط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة وقنبلة مسيلة للدموع بالبساتين