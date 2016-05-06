بالصور.. 8 سيارات دفع رباعى بمرور بنى سويف لتفعيل خدمات الإغاثة على الطرق

دفعت إدارة مرور بنى سويف بقيادة العقيد حسام الشايب بـ 8 سيارات دفع رباعى ذات تقنيات حديثة لسهولة التنقل فى شوارع المحافظة والكمائن الثابتة والمتحركة للعمل على انتظام الحالة المرورية ومنع أى تكدس على المحاور المتوقع حدوث كثافات عليها، وتفعيل دور خدمات الإغاثة على الطرق السريعة والصحراوية لتلبية احتياجات المواطنين فى حالة حدوث أى طارئ وسرعة إسعاف مصابى الحوادث.

أكد العقيد حسام الشايب مدير إدارة مرور بنى سويف فى بيان إعلامى اليوم، الجمعة، أن الإدارة لا تدخر جهد للارتقاء بمستوى الخدمة التى تقدمها للمواطن أو المحافظة للظهور بشكل حضارى يليق بآدمية المواطنين حيث تم إضافة نظام النداء الآلى لمنافذ التراخيص للتسيير على المواطن.

وأضاف الشايب أن تم تزويد جميع أقسام الطرق والمحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعى وأجهزة مراقبة السرعة من الرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على تلك الطرق والمحاور، وكذا تركيب كاميرات على الطريق الدائرى لمراقبة ورصد السيارات وضبط المخالفين من قائدى السيارات بالإضافة إلى وضع كاميرات فى ملابس الضباط لمراقبة أداء الضابط وسلوكه مع المواطنين.

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