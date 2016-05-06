هل يعود باسم يوسف مجدداً بـ البرنامج؟

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس إعلان عن عودة برنامج "البرنامج" للإعلامي الساخر باسم يوسف يوم 30 من شهر مايو الجاري على شاشة MBC مصر.

جمهور باسم أعرب عن سعادته بعودة نجمه إلى التلفزيون، وفي الوقت نفسه طرحت التساؤلات عن كيفية عودة باسم المقيم خارج مصر وهل سيبث برنامجه من الخارج؟

الحقيقة كشفها مصدر في MBC لـ"سيدتي نت" مؤكداً أن البرنامج لن يعود كما جاء في الإعلان، وأن الإعلان وضع منذ عامين على الصفحة الرسمية للقناة ولا أحد يعلم سر إعادة تداوله بهذه القوة في هذا التوقيت بشكل خاص.