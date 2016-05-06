بالصور: طليقة وائل نور وأرملته الحامل والكثير من النجوم في عزائه

القاهرة_مروة عبد الفضيل تصوير:شريف عبد ربه

أقيمت مساء أمس مراسم عزاء الفنان وائل نور في مسجد الحامدية الشاذلية بحضور عدد كبير من الفنانين، بينما لم يحضر الجنازة سوى عدد قليل منهم من المقربين لأسرة وائل نور.

فقد حضرت العزاء الفنانة أميرة العايدي طليقة الفنان الراحل ووالدة ابنيه يوسف وسارة، والتي انفصل عنها منذ سنوات طويلة.

وتلقت العزاء أرملة وائل نور السيدة غادة النجار التي ظلت جالسة على مقعدها بشبب ظروف حملها في الشهر السابع، ولغادة من زوجها ولد يدعى ياسين وفتاة تدعى جودي.

حضر كذلك الفنانون ماجد المصري ونقيب الممثلين أِشرف زكي ومحمد هنيدي وفيفي عبده ونهال عنبر وميرفت أمين وناهد رشدي ومنى زكي ووفاء عامر وشريف منير وكريم محمود عبد العزيز والمخرج خالد يوسف وصلاح عبد الله الذي لم يتمالك نفسه من البكاء، خاصة وانه كان مرتبطاً بصداقة مع الفنان الراحل وشاركا معاً في أخر عمل لوائل نور وهو مسلسل "شقة فيصل" المقرر عرضه في شهر رمضان.

وبدا التأثر الشديد على يوسف نجل الفنان الراحل وهو يتلقى العزاء في الجانب المخصص بالرجال.

وكان وائل قد توفي عن عمر يناهز 55 عام بعد أزمة قلبية آلمت به فتوفى في منزله في مدينة الإسكندرية.