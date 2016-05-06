حسين فهمي في برنامج جديد هذه أبرز تفاصيله

القاهرة_مروة عبد الفضيل تصوير:شريف عبد ربه

في تجربة جديدة له بعد أن سبق وقدّم أكثر من برنامج مثل "الناس وأنا" و"مع تحياتي وتقديري" قبل سنوات، عقد الفنان القدير حسين فهمي أمس مؤتمراً صحافياً في فندق الفورسيزون في القاهرة للحديث عن التجربة الجديدة له في برنامج "زمن " المقرّر عرضه على فضائية "الغد العربي" التي يملكها الإعلامي عبد اللطيف المناوي.

وقال حسين فهمي خلال المؤتمر إنّ البرنامج ليس سياسياً كما تردّد بل هو اجتماعي يتحدّث عن الأوضاع الاجتماعية في مصر والبلدان العربية الأخرى، كما سيتم التطرّق إلى الفن في بعض البلدان وحالة التدهور في بعض جوانبه.

وعن أماكن تصوير البرنامج قال حسين فهمي إنه حرص مع القائمين على البرنامج ألا يكون التصوير تقليدياً داخل جدران الاستوديو، لذا فقد تمّ التصويرخارج الاستوديو في عدد من البلدان العربية باستثناء دولة قطر بسبب وجود خلافات سياسية بينها وبين مصر .

ووصف حسين قناة "الغد العربي" بأنّها قناة تسير على الحياد من دون تحيّز لجانب على حساب أخر، وهذا قلّما يوجد في الكثير من القنوات التي لها اتجاهات وميول سياسية.

هذا ومن المقرر أن تعرض أولى حلقات البرنامج يوم السبت القادم في الساعة العاشرة مساءاً ويناقش البرنامج في الحلقة الأولى، قضية التعايش في مصر، ويلقي الضوء على نماذج حية، ووقائع يرويها شهود عاصروا تحولات المُجتمع المصري خلال فترات ممتدة من الزمن.