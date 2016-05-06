أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

حسين فهمي في برنامج جديد هذه أبرز تفاصيله

Google+ Print

الجمعة 06-05-2016 14:44

القاهرة_مروة عبد الفضيل تصوير:شريف عبد ربه

في تجربة جديدة له بعد أن سبق وقدّم أكثر من برنامج مثل "الناس وأنا" و"مع تحياتي وتقديري" قبل سنوات، عقد الفنان القدير حسين فهمي أمس مؤتمراً صحافياً في فندق الفورسيزون في القاهرة للحديث عن التجربة الجديدة له في برنامج "زمن " المقرّر عرضه على فضائية "الغد العربي" التي يملكها الإعلامي عبد اللطيف المناوي.
وقال حسين فهمي خلال المؤتمر إنّ البرنامج ليس سياسياً كما تردّد بل هو اجتماعي يتحدّث عن الأوضاع الاجتماعية في والبلدان العربية الأخرى، كما سيتم التطرّق إلى الفن في بعض البلدان وحالة التدهور في بعض جوانبه.
وعن أماكن تصوير البرنامج قال حسين فهمي إنه حرص مع القائمين على البرنامج ألا يكون التصوير تقليدياً داخل جدران الاستوديو، لذا فقد تمّ التصويرخارج الاستوديو في عدد من البلدان العربية باستثناء دولة قطر بسبب وجود خلافات سياسية بينها وبين مصر .
ووصف حسين قناة "الغد العربي" بأنّها قناة تسير على الحياد من دون تحيّز لجانب على حساب أخر، وهذا قلّما يوجد في الكثير من القنوات التي لها اتجاهات وميول سياسية.
هذا ومن المقرر أن تعرض أولى حلقات البرنامج يوم السبت القادم في الساعة العاشرة مساءاً ويناقش البرنامج في الحلقة الأولى، قضية التعايش في مصر، ويلقي الضوء على نماذج حية، ووقائع يرويها شهود عاصروا تحولات المُجتمع المصري خلال فترات ممتدة من الزمن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر