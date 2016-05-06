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بالفيديو: خمس نجمات تعرضن للإحراج على خشبة المسرح آخرهن انغام

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الجمعة 06-05-2016 16:34

تعرضت النجمة المصرية أنغام لموقف محرج جديد في حفلها الساهر الذي أحيته منذ مدة في أحد فنادق القاهرة الجديدة، بعدما توقف الميكرفون الخاص بها عن العمل فجأة، وتردد وقتها أنها تعرضت لمؤامرة من مهندس الصوت، وسارعت أنغام للسخرية من "نظرية المؤامرة" بنشر صورة لها عبر حسابها الموثق بموقع "إنستقرام" علقت عليها قائلة: "لما الميكروفون قطع والشعور بالمؤامرة"، ولكن أنغام ليست وحدها التي تعرضت للحرج على خشبة المسرح فالقائمة طويلة وتضم النجمتين اليسا وهيفاء وهبي وغيرهما.
هيفاء وهبي
سقطت الفنانة هيفاء وهبي، على مسرح "ستار أكاديمي" في الموسم الرابع عام 2008، ولم تتدارك الموقف سريعاً، حيث اتجه لها المصورون، والقائمون على المسرح لمساعدتها على الوقوف مجدداً.

اليسا
كما تعرضت الفنانة إليسا لموقف محرج في حفل رأس السنة عام 2015، في إحدى فنادق دبي، لكنها تداركت الموقف سريعاً، وضحكت ليتحول الأمر إلى موقف كوميدي، واستكملت غناءها بشكل طبيعي دون أي تعليق.

شذى حسون
الفنانة العراقية شذى حسون أبدت تماسكاً فريداً بعدما اشتبك ذيل فستانها مع كعب حذائها فسقطت على خشبة المسرح، ولم تستطع الوقوف إلا بمساعدة الحراس الشخصيين، ولكنها لم تفرط في الميكرفون ولم تتوقف عن الغناء أبداً.

نوال الزغبي
أشهر لقطة سقوط على المسرح كانت للنجمة الذهبية نوال الزغبي، على مسرح مدينة شرم الشيخ ضمن احتفالات الربيع ، إذ سقطت فجأة وبدون مبرر بينما كانت تسير بهدوء على خشبة المسرح، ولكنها لم ترتبك وواصلت الغناء وسط تشجيع حار من جمهورها.

أنغام
أنغام الشهيرة باندماجها مع كلمات وألحان أغانيها على خشبة المسرح، فوجئت بتوقف الميكرفون في حفلها الأخير بالقاهرة الجديدة ، ومع هذا أصرت على استكمال الغناء بدونه وسط تشجيع جمهورها، وقالت إنها شعرت لحظتها بوجود مؤامرة، خاصة وأنها تعرضت لأزمة مع أجهزة الصوت بحفل الكويت الشهير.

مواقف المطربات المحرجة على خشبة المسرح لا تعد ولا تحصي .. ولكل واحدة منهنّ طريقتها لتجاوز الحرج بخفة ظل.

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