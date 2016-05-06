الجيش السودانى : العمليات العسكرية ضد حركات التمرد تستهدف حماية أرض الوطن

أعلن رئيس الأركان المشتركة للجيش السودانى، الفريق أول عماد الدين عدوي، مضى الجيش فى عمليات الصيف ضد ما أسماه بـ "مرتزقة الجيش الشعبي"، وقال "إن العمليات العسكرية تهدف لحماية أرض الوطن من الاستهداف الخارجى الممنهج بمعاونة المتمردين وتوفير الأمن للمواطنين".

وقال عدوى - خلال كلمته أمام كتائب الجيش بقيادة الفرقة الـ14 "بكادوجلي" - عاصمة جنوب كردفان - وفقا لما ذكرته فضائية الشروق السودانية اليوم /الجمعة/ - إن القوات المسلحة قادرة على إجبار الحركات المتمردة على قبول خيار السلام بقوة السلاح، وأشاد - فى هذا الصدد - بانتصارات القوات المسلحة فى مسارح العمليات، ووعد بمواصلتهم العمليات حتى يتحقق السلام.

وأوضح أن الحكومة السودانية ترغب ومضت بشكل جاد فى إحلال السلام بالبلاد، وذلك من خلال توقيعها على خارطة الطريق المقدمة من الوسيط الأفريقى ثامبو امبيكى، إلا أن المتمردين رفضوا قبول الورقة والتوقيع عليها، الأمر الذى كشف عدم رغبتهم فى التوصل إلى تسوية سلمية للقضية.

وفى ذات السياق، أكد رئيس الأركان المشتركة، ارتباط القوات المسلحة بأهل السودان، لأنها القوة التى تنوب عنهم فى تنفيذ الواجبات الدفاعية وحماية مكتسبات الشعب الدينية والاجتماعية، وهى تمثل رمز الوحدة الوطنية لأهل السودان، وقال "إن الدولة تقدر ما تم تنفيذه فى المرحلة الماضية، وسيكون هناك المزيد فى الفترة القادمة".

وأضاف عدوي، أن الدولة تعمل على تحسين أوضاع أفراد القوات المسلحة فى كل جوانبها، لما ظلوا يقدمونه من أجل البلد وذلك تحفيزا لهم وواجبا تمليه الإنسانية.

من جانبه.. أكد قائد الفرقة 14، اللواء الركن ياسر العطا، استعداد القوات المسلحة للدخول لمناطق أخرى، بعد أن أحكمت قبضتها على مناطق إستراتيجية فى المرحلة الأولى من عمليات هذا العام.

>وقال إن قواته ستنتصر من أجل إحلال السلام وتأمين الوطن، لكى ينعم أهل ولاية جنوب كردفان بالأمن والاستقرار.

وأضاف أن الجيش السودانى سيقاتل من أجل رفاهية المواطنين، الذين قدموا السند والدعم لهم فى عملياتهم الماضية، الأمر الذى أكد التلاحم الكبير بين الجيش والشعب فى مواجهة قضية حرب خاسرة يقودها المتمردون لتحقيق أهداف دول أخرى.

>