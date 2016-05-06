من هو النجم التركي المريض الذي أعادته ساريناي ساريكايا مجدداً إلى الأضواء؟

بعد رفض الممثل التركي نجاة أشلر الشهير بعمران في (الإنتقام) الكثير من الأفلام السينمائية إثر تعافيه من وعكته الصحية الطويلة جراء معاناته من مرض في الكبد،وبقع حمراء منتشرة في جسده،وضعف في يديه،قرر وقتئذ تحت تأثير أزمته الصحية أن يفتتح مكتبة ويتفرغ لها بعيداً عن الفن. ولكنه تراجع عن قراره بفضل أصدقائه المقربين الذين لازموه طوال أزمته،ومن بينهم صديقته المقربة بيراك توزوناتاش التي نشر الكثير حولهما شائعات حب،انتهت بمجرد إعلان بيراك حبها علناً للممثل بيركان سوكولو بطل (أغنية الحياة).

واستطاعت الممثلة الشابة المطلوبة بقوة فنياً وإعلامياً ساريناي ساريكايا الشهيرة بنسيم في (ليلى) وميرا في (مد جزر) إقناعه بمشاركتها بطولة فيلمها السينمائي الجديد (من أجلنا نحن الأثنين) حيث وافق على بطولة الفيلم فور علمه بأنها هي المرشحة لبطولته معه. وهو من تأليف السيناريست بينار بولوت،وإخراج عمر توراغاي. وتدور أحداثه حول قصة أستاذ رومانسي ينشأ في قرية صغيرة،ويعشق الطبيعة والأدب،ويحب فتاة أصغر منه سناً فهل ينمو حبهما بحريّة أم يوأد في مهده قبل أن يتوج بالزواج جراء الفوارق الإجتماعية والثقافية بينهما؟

وقد أنجز تصوير الفيلم كاملاً ولم يبق سوى اللمسات البسيطة ليجهز للعرض والمشاركة في المهرجانات السينمائية ولم يعرف بعد متى سيكون موعد عرضه الرسمي في دور السينما التركية حيث ينتظره الألاف من متابعي بطلته ساريناي ساريكايا بشغف،وعبروا عبر السوشيال ميديا عن سعادتهم به رغم عدم رضاهم الكامل عن بطله نجاة أشلر حيث تمنوا أن يكون شريكها به ممثلاً أكثر وسامة منه وأصغر سناً مثلها.

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