ليبيا تكون جبهة موحدة لمحاربة "داعش" بين مصراتة وسرت

أصدر المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى بصفته القائد الأعلى للجيش الليبى قراراً بتكليف العميد بشير محمد القاضى كآمر لغرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية فى المنطقة الواقعة بين مدينة مصراتة وسرت وبعضوية كل من عميد طيار مفتاح حسين عبجة، وعقيد ركن سالم محمد جحا، وعقيد عمر سعد الأحول، وعقيد إبراهيم محمد فلغوش، وعقيد محمد رجب عجاج.

وكان الناطق باسم المكتب الإعلامى لمُستشفى مصراتة المركزى عبدالعزيز عيسى، قد صرح أمس بأن 6 قتلى و105 مصابين، سقطوا جراء، هجومين انتحارين لتنظيم "داعش"، قرب مدينة مصراتة شرق البلاد، بالإضافة إلى الاشتباكات المُسلحة بمحيط بوابة بوقرين، مشيراً إلى أنه تم إعلان حالة الطوارىء فى المستشفى من أجل توفير فصائل الدم بالإضافة إلى أدوية التخدير.