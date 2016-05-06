إسبانيا تسجل أول حالة "صغر رأس" لجنين مرتبطة بفيروس زيكا

قالت صحيفة إيه بى سى الإسبانية أن إسبانيا أكدت أول حالة إصابة بمرض صغر الرأس لجنين امرأة مصابة بفيروس زيكا، حيث أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، الجمعة، أنها الحالة الأولى فى إسبانيا والثانية فى أوروبا، مشيرة إلى وجود 105 أشخاص مصابين بزيكا من بينهم 13 امرأة حامل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اكتشاف الحالة فى مستشفى فال دى الخليل فى برشلونة يعامل التى كانت تعانى من زيكا وأيضا حمى الضنك واستمرت فى الحمل ولذلك فإن الجنين به العديد من التشوهات، وأكد الفريق الطبى فى المستشفى أن الإصابة كانت فى الأسبوع الـ20 من الحمل.

وقال وزير الصحة فى كتالونيا جون كيوكس أن "هذه المرأة سافرت إلى أمريكا الجنوبية قبل بضعة أشهر وأصيبت بفيروس زيكا وحمى الضنك، ولكنه أراد أن يطمأن الجميع أن مرض صغر الرأس يكون احتمال الإصابة به فى إسبانيا واحد فى 30 ألف.

فيروس زيكا الذى ينقله البعوض يمكن أن يؤدى إلى ولادة أطفال برءوس صغيرة بشكل غير طبيعى وتلف فى الدماغ، وتم اكتشاف هذه الظاهرة لأول مرة فى البرازيل، حيث يقول الخبراء أن هناك ما يقرب من 1200 حالة صغر رأس مؤكدة.

دراسة برازيلية: بكتيريا "ولباتشيا" تمنع البعوض من نقل فيروس زيكا