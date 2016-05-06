الزراعة : إنشاء مزارع بحثية بمناطق الـ1.5 مليون فدان

وجه الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مركز البحوث الزراعية بالبدء فى وضع استراتيجية لعمل مراكز ومزارع وفرق بحثية وإرشادية، على مستوى المناطق المختلفة لمشروع المليون ونصف المليون فدان، وذلك لخدمة الشباب والمستثمرين والمستفيدين من المشروع، حتى تكون نبراسا لهم في زيادة الإنتاجية واتباع نظم زراعية حديثة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة في مناطق المشروع المختلفة.

وقال فايد فى تصريحات صحفية عقب عودته من الفرافرة لحضور الاحتفال بحصاد القمح بمشروع المليون ونصف المليون فدان، إن الوزارة تعمل بجناحيها مركزى البحوث الزراعية والصحراء على انشاء وحدات بحثية لها في مناطق المشروع المختلفة لتقديم خدمة إرشادية مستمرة للمنتفعين بالمشروع، فضلا عن اتاحة الاستشارات الفنية بالمجان لهم.

وأضاف وزير الزراعة انه سيتم توفير مستلزمات الانتاج الزراعي من اسمدة وتقاوي منتقاه وشتلات للمستفيدين، لافتا الى انه سيتم من خلال الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية توفير أصناف من النخيل البرحي والمجدول والذي يتم إنتاجه بنظام الأنسجة الخضرية لزراعته على حواف الحقول في المشروع، مما يعزز من دخل المزارعين باعتباره من الأصناف عالية الجودة التي ستكون منطلقا لتصدير التمور الى الخارج .

وأوضح فايد انه سيتم زراعة مساحات كبيرة من مشروع المليون ونصف المليون فدان بالقمح مما سيساهم في الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، فضلا عن استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية في وحدة المساحة .

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