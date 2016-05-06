رئيس حى عابدين: المحافظة غير مسئولة عن مبنى "الداخلية"..ومهمتنا تطوير محيطه

أكد اللواء جمال محيى، رئيس الحى، أن محافظة القاهرة، غير مسئولة عن مبنى وزارة الداخلية عقب إخلائه، مشيرا إلى أن الوزارة هى المسئولة عن كيفية استخدامه فى المستقبل.

وأضاف رئيس حى عابدين فى تصريحات صحفية، اليوم، الجمعة، أنه عقب الانتهاء من رفع الكتل الخرسانية من محيط وزارة الداخلية، بواسطة شركة "المقاولون العرب"، ستبدأ أجهزة الحى فى تطوير الشوارع المحيطة به والمؤدية إليه، مع تنظيفها ورفع كفاءة الطرق بها، بعد أن تهالكت على مدار الخمس سنوات الماضية، لاسيما أنها لم تجدد منذ ثورة يناير.

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